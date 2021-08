Un’emozione infinita, come quando ti senti importante per le grandi cose, ma anche per quelle più piccole. Perché poi i campioni sono fatti così, non dimenticano il passato, gli affetti, gli inizi. Che siano stati campi polverosi o stadi già affermati. Così ieri Leonardo Bonucci si è goduto una giornata di gloria a Viterbo, la sua città, che lo ha voluto omaggiare con qualcosa di speciale (di cui potete leggere nel pezzo a fianco). Ma è stata anche l’occasione per parlare di tante altre cose, dalla Juventus al prossimo Mondiale in Qatar.