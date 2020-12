BARCELLONA (Spagna) – “Venire a Barcellona , non subire gol e farne tre come la vogliamo chiamare se non impresa?“. Il capitano della Juventus Leonardo Bonucci , dopo la vittoria per 3-0 al Camp Nou, sottolinea con orgoglio ai microfoni di Sky Sport: “ Questo successo è merito di un gruppo che sta crescendo. Ieri avevo detto che dovevamo mettere il cuore ed è stato così. Abbiamo portato a casa il primo posto anche Advertisements .

Barcellona-Juventus 0-3, la cronaca

Bonucci: “Cristiano Ronaldo cecchino infallibile”

“Come avevamo detto ieri – prosegue Bonucci -, la voglia nostra era tanta. Al di là della notizia storica, eravamo già venuti qua qualche anno fa a portare a casa lo 0-0 dopo il 3-0 dell’andata. Questa è ancora più bella. Quando metti in campo la voglia di sacrificarti e hai un cecchino infallibile come Cristiano eravamo sicuri di potercela fare. Adesso recuperiamo perché anche in campionato dobbiamo fare prestazioni come questa“. Una prova superlativa dopo il successo in rimonta di sabato scorso contro il Torino: “L’abbiamo dimostrato sabato nel derby, il secondo tempo giocato come quello ti porta le vittorie. Le vittorie sono frutto del sacrificio e di grandi valori. Sapevamo che il gruppo aveva grandi valori e l’ulteriore step è metterli in campo in ogni partita“.