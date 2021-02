Stasera niente sgabello, trovare un seggiolino libero tra i 50 mila posti del Do Dragao sarà l’ultimo dei problemi visto che lo stadio sarà deserto. Leonardo Bonucci, però, non starà comunque comodo. A proprio agio si sente soltanto in campo, non sugli spalti. E invece, anche stavolta, il difensore juventino guarderà i compagni dall’alto. Porto è davvero stregata per il vice-capitano. Dalla tribuna punitiva del 2017, vissuta sul celebre sgabello

a causa del battibecco con Massimiliano Allegri, all’infortunio delle ultime ore che lo ha obbligato ad alzare bandiera bianca ancora prima di sapere se sarebbe toccato a lui o a Matthijs De Ligt (che partiva comunque favorito) far coppia con Giorgio Chiellini contro i Dragoes. Andrea Pirlo si è risparmiato una scelta difficile, ma ne avrebbe fatto volentieri a meno dal momento che rischia di perdere Bonucci ben oltre il big match di stasera. Dagli ambienti bianconeri: si teme uno stop di due o tre settimane.