Leonardo Bonucci non ce la fa. Il difensore della Juve, che era già in forse per la sfida di domani sera contro la Polonia, dà forfait per un problema agli adduttori e torna a Torino dai bianconeri: “ Non posso esserci, ho spinto tanto e ho stretto i denti negli ultimi venti giorni. Con la Lazio, nell’ultima mezz’ora, avevo sentito un po’ di fastidio Advertisements – ha detto a Rai Sport -. Però è stato un crescendo di dolore. Sono costretto a fermarmi, ora a Torino valuteremo i giorni. Purtroppo sono incidenti di percorso che capitano però ci tenevo a essere presente perché questa Italia ha qualcosa di unico, lo abbiamo visto mercoledì con gli esordienti. Tutti sanno quello che devono fare, da parte nostra che siamo qui da diversi anni c’è la volontà di dare una mano. Lewandowski? C’è Acerbi, siamo in buone mani. Porteremo a casa la vittoria”.

