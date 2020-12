“Abbiamo fatto una buona partita, l’obiettivo era quello di vincere per dare un ulteriore stimolo a questa classifica”. L’analisi di Leonardo Bonucci arriva dopo il bel tris di Champions rifilato alla Dynamo Kiev . La ricetta del successo sembra essere chiara: “Dobbiamo far crescere autostima e voglia di continuare su questa strada – ha detto a Sky Sport – dobbiamo dare fiducia ai tanti giovani che sono scesi in campo. Advertisements ”.

Altro record per Ronaldo: 750 gol in carriera!

Bonucci: “Al Camp Nou per una grande partita”

“Tre gol al Barcellona per il primo posto? Non sarà facile, ma andremo al Camp Nou per fare una grande partita. Giocare queste partite fa parte del percorso di crescita di ognuno di noi. L’obiettivo minimo di questa parte di stagione era il passaggio del turno, sappiamo tutti quanti che dobbiamo crescere. Quando c’è un cambiamento nel modo di giocare ci vuole un po’ di tempo per adattarsi. Ma siamo sulla buona strada”.

Bonucci sul record di Cristiano Ronaldo

“Siamo al punto in cui dovevamo essere, non c’è stata possibilità di riposare né un pre-campionato adatto. Dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto e oltre a questo cercare dentro di noi la voglia, la fame, l’applicazione perché la Juve non si può permettere di lasciare punti con squadre – con tutto il rispetto – come Benevento e Crotone. Il percorso fatto in campionato non rispecchia la nostra forza, però tutte le grandi squadre stanno facendo fatica. Ma questo non deve essere un alibi”. Nulla di preparato per il 750° gol di Cristiano Ronaldo: “Magari ci farà lui qualcosa di speciale – ha concluso Bonucci ridendo -. Scherzi a parte, qui si sta a festeggiare un percorso straordinario partita dopo partita ma questo è solo un piacere“.