DORTMUND (GERMANIA) – Marco Rose sarà il nuovo allenatore del Borussia Dortmund a partire dalla prossima stagione. È questa la bomba di mercato che giunge dalla Germania. Ad annunciarlo è stato lo stesso Borussia Moenchengladbach attraverso un comunicato apparso sui canali social. Il tecnico tedesco, che guidava i Puledri dal 2019, ha deciso di rescindere il contratto che lo legava al club fino al 2022 per passare al

Borussia Dortmund. Sulla nota si legge: “Abbiamo discusso tanto nelle ultime settimane sul futuro di Marco. Sfortunatamente, ora ha deciso che vorrebbe fare uso di una clausola nel suo contratto, che dura fino a giugno 2022, e passare al Borussia Dortmund in estate”, ha rivelato il direttore sportivo del Borussia Moenchengladbach Max Eberl. “Se le condizioni stipulate nel suo contratto saranno rispettate in tempo, non sarà più a nostra disposizione dopo la fine della stagione.Fino ad allora mobiliteremo tutte le nostre forze insieme a Marco per raggiungere i nostri obiettivi in ??Bundesliga, Coppa DFB e Champions League”. Il Borussia Dortmund, dunque, attende la fine della stagione per dare il benvenuto a Marco Rose dopo che la squadra è stata affidata al traghettatore Edin Terzic in seguito all’esonero di Lucien Favre.

Fonte tuttosport.com

