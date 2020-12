FRANCOFORTE (Germania) – Turno in chiaroscuro quello della decima giornata di Bundesliga per le avversarie delle italiane in Champions League . Il Borussia Monchengladbach (che contende all’Inter il passaggio del turno nel girone) impatta a Friburgo e fa salire a cinque il numero di pareggio consecutivi in campionato. Un punto anche per il Borussia Dortmund (avversaria della Lazio) che, dopo la sconfitta interna della scorsa settimana contro il Colonia,

Dortmund, un punto senza Haaland

Eintracht che passa in vantaggio al 9′ con il giapponese Kamada, abile a trasformare in rete un lancio lungo di Hinterreger. Nel secondo tempo Favre getta nella mischia l'”enfant prodige” Moukoko per Dahoud, con l’obiettivo di vivacizzare la manovra offensiva, e arriva il pareggio per i gialloneri grazie all’americano Reyna, che al 56′ fulmina il portiere con un forte tiro da lontano all’incrocio. 1-1 al Deutsche Bank Park, coi gialloneri che senza Haaland fanno fatica a finalizzare.

Advertisements

Il Friburgo ferma il Gladbach

A Friburgo sono gli ospiti ad andare in vantaggio con l’attaccante svizzero Embalo al 23′, che di sinistro fulmina il compagno di nazionale Sommer. Il pareggio del Friburgo arriva al 32′ con Lienhart, che spizzica di testa e corregge in rete una bella rovesciata di Santamaria. Nel secondo tempo botta e risposta immediata, con l’esterno della Nazionale Enzo Grifo che trasforma il rigore per il vantaggio dei suoi al 48′, ma dopo soli due minuti arriva il nuovo pareggio di Plea, che beffa il portiere avversario con un gran destro dalla distanza per il 2-2 finale.

Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund 1-1, tabellino e statistiche

Friburgo-Borussia Monchengladbach 2-2, tabellino e statistiche

Colonia fa 2-2 col Wolfsburg, vince l’Arminia Bielefeld

Dopo il colpaccio a Dortmund il Colonia sogna il bis contro il Wolfsburg, e termina il primo tempo in vantaggio grazie ai gol di Thielmann al 18′ e di Duda al 43′, che rispondono al gol di Arnold al 29′. Pari definitivo per gli ospiti al 48′ con Weghorst di testa. L’Arminia Bielefeld interrompe una striscia di cinque sconfitte consecutive battendo il Mainz: risultato fissato sul 2-1 dalle reti di Prietl al 21′ e di Doan al 31′. Gol della bandiera di Stoger all’83’ per i renani.

Colonia-Wolfsburg 2-2, tabellino e statistiche

Arminia Bielefeld-Mainz 2-1, tabellino e statistiche