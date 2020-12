MÖNCHENGLADBACH (GERMANIA) – L’ Inter è ancora viva. A Conte resta una possibilità di centrare gli ottavi di Champions League , se la giocherà contro lo Shakhtar nell’ultima partita del girone. La vittoria, sofferta, ma preziosa, contro il Borussia M’Gladbach per 3-2 dà una speranza ai nerazzurri che devono nella prossima sfida vincere per entrare almeno in Europa League e sperare che tra Real Madrid e Borussia non finisca in pareggio. Se

Plea risponde a Darmian

Pochi calcoli e un solo obiettivo: vincere. L’Inter sa che non può più sbagliare, Conte si affida agli uomini migliori con Lukaku a fare coppia con Lautaro. Proprio il ‘Toro’ minaccia la porta del Gladbach con una doppia conclusione ribattuta, la terza invece non inquadra lo specchio. I nerazzurri non soffrono, si chiudono bene e ripartono con qualità. Sono pericolosi pur rimanendo prudenti e compatti. Al 17′ Young va vicinissimo col destro al vantaggio. È il preludio al gol che arriva un minuto più tardi: azione rugbistica da sinistra a destra che chiama in causa Darmian, bravo a infilare sotto le gambe Sommer. Esulta Conte in panchina, bagnato dalla pioggia. L’1-0 galvanizza l’Inter che si appoggia sul suo gigante in attacco, Lukaku, perfetto quando usa il fisico e parte in velocità. Il belga su una ripartenza serve Lautaro che spreca sparando addosso a Sommer. La reazione del Borussia arriva tutta nel finale di primo tempo ed è micidiale: prima Lainer e poi Thuram impegnano seriamente Handanovic, battuto durante l’unico minuto di recupero da Plea di testa, dimenticato da Skriniar. Mastica amaro Conte, a un passo dal raddoppio e invece incassa il pari.

Doppietta di Lukaku e Plea, il Var salva l’Inter

L’Inter rientra con gli stessi, il Gladbach no: Zakaria rileva Jantschke con il compito di marcare stretto Lukaku. Nell’altra area Thuram si divora di testa la rete del sorpasso, incornando fuori. Al 60′ Conte toglie Darmian e inserisce Hakimi per avere nuove energie sulla fascia. Ma il più pericoloso resta Lautaro, che sulla sponda di petto di Lukaku va con il tiro a giro che sbatte sul palo. Se il ‘Toro’ Martinez non passa, sfonda invece Big Roma al 64′: neanche Zakaria lo tiene, spostato di forza da Lukaku che poi di destro incrocia all’angolino il 2-1. Rose si mette con le due punte, dentro Embolo per Stindl. Conte invece sceglie Sanchez per sostituire Lautaro, ma è ancora Lukaku a far esplodere la panchina nerazzurra: Hakimi viene lanciato sulla corsa, uno sguardo dentro per il belga che tutto solo segna un rigore in movimento e firma doppietta e tris al 73′. Partita chiusa? No perché il Borussia accorcia immediatamente ancora con Plea (76′), sfruttando l’errore a centrocampo di Sanchez. Che vuole farsi perdonare: azione dall’altra parte, scatto del cileno, palla in mezzo e doppia deviazione che toglie dal piede di Young il tap-in sulla linea. Incredibile. Gol sbagliato, gol subito, ma annullato: il Var all’83’ non convalida per fuorigioco attivo di Embolo la tripletta di Plea e grazia l’Inter, che resiste fino alla fine e si prende i tre punti. Conte può ancora sperare nella qualificazione.