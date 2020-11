ROMA – Il Botafogo ha trovato il nuovo allenatore: Ramon Diaz. L’ex attaccante di Napoli, Avellino, Fiorentina e Inter, è stato annunciato dalla società brasiliana con un tweet sul suo profilo social ufficiale. “Bienvenido, Don Ramòn!“. Sono queste le parole del club bianconero che accoglie il tecnico 61enne, atteso nei prossimi giorni a Rio. Diaz è reduce dall’avventura in Paraguay con il Libertad e sarà il terzo tecnico argentino

del Brasilerao, dopo, che guida l’Atletico Mineiro, ed, che siede sulla panchina dell’Internacional Porto Alegre primo in classifica.

Attualmente il Botafogo, che vanta in rosa calciatori come Keisuke Honda ex Milan e Salomon Kalu ex Chelsea, è 14° in classifica mentre nella Coppa del Brasile è stato eliminato negli ottavi di finale dal Cuiabà, club di Serie B. Questi risultati sono costati cari al precedente allenatore, Bruno Lazaroni, figlio d’arte dell’ex ct della nazionale e tecnico della Fiorentina Sebastiao Lazaroni.

