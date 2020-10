Un passo indietro. Guido Vianello frena per la prima volta nella sua carriera da professionista. Dopo 7 incontri in cui si era sbarazzato con irrisoria facilità di avversari non proprio di primissimo livello, il peso massimo romano deve accontentarsi del pareggio contro il nigeriano Kingsley Ibeh, non un fenomeno ma pugile ostico, determinato e abile nel leggere le situazioni del match. Una verdetto non unanime: un giudice ha infatti visto la netta vittoria di Ibeh, due hanno dato il pareggio.

Il ring del Bubble, all’interno dell’MGM Grand di Las Vegas, suggerisce considerazioni contrastanti su Vianello, pugile sul quale ricordiamo sta puntando un mostro sacro della boxe mondiale come Bob Arum. La prima lascia spazio a qualche perplessità. Appena è cresciuto il livello dell’avversario, Vianello ha stentato a trovare il bandolo della matassa, facendosi imbrigliare un po’ troppo spesso nella rete del nigeriano. La seconda è positiva. Nel secondo round infati Vianello è stato toccato duramente ed ha dovuto combattere tutto il tempo con la spada di Damocle di un profondo taglia all’arcata sopraccigliare sinistra. Ciò nonostante non si è smarrito, ha dominato quella che poteva essere una compfrensibile ansia per una situazione nuova ed imprevista, riuscendo comunque a salvare l’imbattibilità.

“Nello sport e soprattutto nel pugilato – ha commentato Vianello – ci sono questi momenti di difficoltà, sono proprio questi passaggi che aiutano a crescere e fanno parte del bagaglio di esperienza di un boxeur, se non fosse stato per la ferita avrei portato a termine l’incontro con una vittoria”

