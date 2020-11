CORDOBA – L’ex campione di boxe argentino Juan Domingo Roldan, è morto all’età di 63 anni per complicanze legate al Covid-19. Il pugile, soprannominato il “Martello” per la sua potenza, è stato tre volte sfidante per il titolo mondiale dei pesi medi negli anni 80. Su 75 incontri tra i professionisti, ne ha vinti 67 (47 per per ko), perdendone cinque, con due pareggi e uno senza verdetto.

Advertisements

Roldan, nato il 6 marzo 1957, era ricoverato dal 12 novembre in terapia intensiva a Cordoba. Soffriva anche di altre patologie.

Fonte tuttosport.com

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram