TORINO – «Un giorno ho detto: o mi fate giocare a calcio, o io non vado più a scuola». Asia Bragonzi aveva più o meno dieci anni e le idee già chiare. Il suo sogno erano i tacchetti e il rettangolo verde. Per un po’ aveva “accettato” tutti gli sport che papà e mamma le avevano proposto, come tennis e atletica, e si era impegnata sui tre fronti. « Ma a Advertisements o – sorride ricordando quei momenti – ma adesso sono felici almeno quanto me». Un talento cristallino che oggi veste la maglia dell’ Hellas Verona , ma è di proprietà della Juventus . Classe 2001, carattere combattivo in campo, ambizioso e solare, a tratti spavaldo. Almeno fino a che non cominciano le domande, «non sono brava in questi contesti ufficiali, sappiatelo». Quale occasione migliore, questa, per prepararsi al Golden Boy 2020 ? Domani sarà incoronata “Golden Girl”.

Qual è stata la sua prima reazione quando ha saputo di aver vinto questo prestigioso premio?

«Una grande gioia, ma anche un po’ di incredulità, ci ho messo qualche giorno a realizzare che questo riconoscimento fosse veramente mio. E ho telefonato subito a mamma Cristina».

Le ha ricordato di quando non voleva che giocasse a calcio?

(sorride) «Oggi lei è la mia più grande tifosa, però in casa non c’è mai stata la passione per il calcio e io stessa l’ho coltivata inizialmente all’oratorio: sono cresciuta nella società del mio paese, Montodine, in provincia di Cremona, dove sono rimasta fino a quando ho potuto giocare nelle squadre maschili. Poi una breve parentesi al Fanfulla, in Serie C, e infine l’approdo alle giovanili dell’Inter nel 2014, dove sono rimasta per 4 anni».

Poi la chiamata della Juventus, una svolta importante, non solo per l’ambiente.

«In quel biennio ho cambiato ruolo, sono arrivata come attaccante esterno e mi sono ritrovata a fare la prima punta. Io, nata come difensore centrale…».

Una scelta che ha condiviso da subito?

«Inizialmente no, preferivo correre. Ma adesso sono molto felice e credo di essere nel posto giusto».

Qual è il più bel ricordo dell’esperienza in bianconero?

«Le due vittorie al Viareggio con la Primavera, ma soprattutto l’esordio in Serie A contro l’Orobica. Era la sera del 31 ottobre 2018».

E con la Nazionale?

«Quello al torneo internazionale di La Manga del 2019: ero sotto età, sono entrata nella gara contro la Francia e dopo dieci minuti ho realizzato il gol del definitivo 2-0. Non solo la Nazionale non batteva le transalpine da 8 anni, ma quello era anche il giorno del mio 18° compleanno».

Oggi i suoi colori sono il giallo-blu dell’Hellas. Come è stato l’impatto?

«Ho trovato un ambiente accogliente e stimolante, la società punta sui giovani e questo mi ha permesso di trovare sempre spazio, anche grazie al tecnico Matteo Pachera che ha creduto subito in me. È il posto ideale per me in questo momento. La Serie A quest’anno è molto avvincente, non esistono squadre materasso: l’obiettivo è la salvezza, ma io credo che questo gruppo possa puntare a qualcosa di più».