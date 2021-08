Una maglia forse non fa il giocatore, ma la dieci del Milan non è uno scherzo. “C’è stata l’occasione e l’ho presa. È un numero che porta leadership, ma non ho paura delle pressioni, portano energia”. Così dice Brahim Diaz, 22 anni compiuti da pochi giorni con l’eredità di Calhanoglu addosso, almeno per ora.