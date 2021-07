Le due squadre si ritrovano dopo la finale del 2019 e il match di questa edizione nella fase a gironi, entrambi vinti dalla Selecao

Sarà Brasile contro Perù la prima semifinale della Coppa America 2021. I verdeoro sono la nazionale ospitante e ora intravedono davvero la possibilità di vincere la competizione in casa: il Brasile è campione in carica, avendo vinto l’edizione del 2019 con il 3-1 in finale proprio contro il Perù. Decisivi, in quell’occasione, i gol di Everton, Gabriel Jesus e Richarlison, con il momentaneo (e brevissimo) pareggio peruviano con il rigore trasformato da Paolo Guerrero. Ora la sfida arriva un pelo prima, a ridosso della finale: chi vince si giocherà l’ultimo atto nella notte italiana tra sabato e domenica prossimi.

IL PERCORSO — Il Brasile ha raggiunto la semifinale battendo il Cile ai quarti: 1-0 con gol decisivo dell’ex Milan Paquetà. La nazionale di mister Bacchi ha dovuto difendere il vantaggio con l’uomo in meno, vista l’espulsione di Gariel Jesus in avvio di secondo tempo. Nella fase a gironi, i verdeoro avevano vinto contro Venezuela, Perù (netto 4-0) e Colombia, mentre era arrivato il pareggio contro l’Ecuador. Il Perù ha invece eliminato il Paraguay ai calci di rigore: 3-3 al 90’ e un espulso per parte. Una partita thriller, carica di pathos. Nella fase a gironi era arrivata, come detto, la sconfitta proprio contro il Brasile, oltre a due successi (contro Colombia e Venezuela) e al pareggio con l’Ecuador.

I PRECEDENTI — Sono 46 i precedenti tra queste due squadre, considerando tutte le competizioni e anche le sfide amichevoli: il bilancio è favorevole al Brasile, che ha vinto in 33 occasioni (otto i pareggi e cinque i successi del Perù). Considerando solamente le partite ufficiali, i verdeoro hanno una striscia aperta di cinque vittorie: l’ultima è la già citata sfida nella fase a gironi di poche settimane fa. Sono tre i successi consecutivi del Brasile in Coppa America contro il Cile: nella passata edizione, oltre alla finale, la Selecao aveva vinto 5-0 nella fase a gironi. Insomma, i brasiliani hanno i numeri dalla loro parte. E sognano la doppietta in Coppa America.

