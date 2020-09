RIO DE JANEIRO – Uomini e donne della Seleçao guadagneranno gli stessi soldi. Lo ha annunciato Rogerio Caboclo, presidente della Cbf (la Federcalcio brasiliana), spiegando che uomini e donne riceveranno lo stesso importo per ciò che concerne bonus e indennità giornaliere. “Da marzo le giocatrici ricevono la stessa diaria degli uomini e lo stesso sarà per i premi previsti per le Olimpiadi. Per quanto riguarda i Mondiali, ci sarà parità in proporzione a quello che dà la Fifa. Non ci sarà più differenza di genere, la Cbf sta trattando allo stesso modo uomini e donne”.

