Sergio Brio, 13 stagioni alla Juve, con 379 partite e ben 24 reti, parecchie per uno stopper di professione. Un ruolo che oggi non esiste nemmeno più, ma che ha fatto la storia, nonché la fortuna della Juve a cavallo degli Anni 70 e 80, quando a far parte di quel blocco difensivo c’erano anche Gaetano Scirea, Claudio Gentile e Antonio Cabrini, davanti a portieri del calibro di Zoff e Tacconi.

Brio, che cosa è successo alla difesa della Juve? Da 7 partite subisce almeno un gol. Per una squadra che puntava a un rush finale da scudetto, è ovviamente un grosso problema… “Quest’anno la difesa della Juve è stata molto meno ermetica rispetto agli ultimi 9 anni. Credo l’assenza di Chiellini sia stata determinante: lui è un giocatore fondamentale, anche se l’età avanza, mentre gli altri, da De Ligt a Demiral, cresceranno. Questa è stata un’annata particolare, per la difesa come per gli altri reparti della Juve”.

Secondo lei è un problema di uomini o di mentalità?

“Secondo me di uomini: Demiral deve maturare, De Ligt è una giovane garanzia, Bonucci lo conosciamo, è molto bravo a far ripartire l’azione, meno nella fase difensiva. Per questo per me l’uomo fondamentale resta Chiellini. Quanto agli esterni, Pirlo ha a disposizione Cuadrado e Alex Sandro, ottimi in fase offensiva, molto meno efficaci in quella difensiva. Il colombiano è preziosissimo, ma dalla metà campo in su gioca da terza punta aggiunta a destra. Danilo stesso, come gli altri due, ha caratteristiche non da difensore, è più un centrocampista, un po’ come Alex Sandro”.

Pirlo un po’ per scelta un po’ per obbligo ha ruotato molti giocatori anche nel reparto arretrato. Secondo lei qual è l’assetto difensivo migliore per la Juve?

“Se stanno bene, la Juve non può fare a meno di De Ligt, giocatore fondamentale, di Chiellini e di Demiral: sono loro a dare le maggior garanzie”.