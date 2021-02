Ogni calciatore ha una sua scaramanzia : c’è chi ha una canzone portafortuna , chi un oggetto e chi compie sempre lo stesso gesto prima di ogni partita. Quale che sia il rituale, quasi tutti gli sportivi evitano di portarsi iella celebrando un trofeo prima di averlo conquistato. E fuggono lontano da chi prova a trascinarli nella esultanze precoci , proprio come ha fatto Ignazio Moser nelle sue storie Instagram con il “malcapitato”

“L’Inter vince il campionato?”: la reazione di Brozo

L’ex ciclista è un noto tifoso dell’Inter e, incontrando Brozovic, ne ha approfittato per girare un video da pubblicare nelle sue storie. “Brozo che dici, siamo carichi?”, esordisce il cognato di Belen Rodriguez inquadrando il centrocampista nerazzurro. Ma Moser non si ferma lì: “Lo portiamo a casa questo campionato?”, aggiunge tra le risate causando la disperata fuga del croato. Ma ormai la reazione di Brozo è rimasta documentata in una storia Instagram tutta da ridere.