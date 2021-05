“Il mio futuro è chiaro e delineato. Quest’anno si chiuderà in maniera definitiva questa bellissima e lunghissima esperienza con la Juve”. Così, Gigi Buffon, annuncia la scelta sul futuro, ai microfoni di Bein Sports: “O smetto di giocare o se trovo una situazione che mi dà stimoli per giocare o fare un’esperienza di vita diversa la prendo in considerazione. Penso di aver dato tutto per la Juve. Ho ricevuto tutto e più di così non si può fare. Siamo arrivati alla fine di un ciclo ed è giusto che uno tolga il disturbo”.

SULLA JUVE E RONALDO

—

L’estremo difensore bianconero ha parlato anche delle difficoltà riscontrate nel corso della stagione: “Ci è mancata continuità. Alla fine nelle partite che abbiamo giocato contro le prime 5-6 squadre della classifica spesso abbiamo vinto, ogni tanto pareggiato e alcune volte perso – ha spiegato -. Però ce la siamo sempre giocata alla pari. Invece contro le squadre meno blasonate abbiamo perso punti stupidi. Questo significa che sei una squadra che deve ancora crescere caratterialmente”. E poi su Ronaldo: “Ho un ottimo rapporto con lui. È un ragazzo che a me sta molto simpatico. Ha fatto un sacco di gol come sempre, come negli ultimi anni. Il singolo viene esaltato quando la squadra raggiunge dei traguardi importanti. Se questo non succede anche la prestazione del singolo ne risente”. Contro il Sassuolo potrebbe partire titolare, poi ci sarà da valutare la sua presenza contro Inter e Bologna per chiudere con l’ultimo record di presenze in Serie A. Certamente sarà la finale di Coppa Italia la sua ultima possibilità di vincere un trofeo in Italia. Quantomeno da calciatore, poi si vedrà.