Gigi Buffon è mito . Gigi Buffon è esempio. Gigi Buffon è amico . Se sei un portiere non puoi che vederlo in uno di questi tre modi, ma se lo hai conosciuto è molto probabile che il modo di vederlo comprenda tutti e tre, perchè Buffon non riesce a essere distaccato con chi porta i guanti come lui e non importa che tu sia un campione o un giovane.

Tutti si

ricordano gli incoraggiamenti asuo erede in Nazionale. E oggi è felice di poter mandare gli auguri a chi ammira più di ogni altro: «Tanti auguri a Super Gigi! Sei sempre stato un modello da seguire e ancora oggi con la tua tenacia e la tua voglia di non mollare mai sei un esempio per tutti!». A Buffon piacciono i giovani portieri perchè si rivede in loro. Come quel giorno che ricorda, suo compagno ai tempi dele poi per tantissimi anni suo allenatore: «SuperGigi, sono passati 25 anni, eppure mi sembra di vederti ora con la tua Marlborina, tre ore prima di quel famoso Parma-Milan, che fece scoprire al mondo il più grande talento che si sia mai visto in una porta di calcio. Io lì con un misto di incazzatura perchè il mitico Nevione mi avevaappena fatto fuori, ed apprensione per te che a soli 17 anni stavi per esordire in una partita tremendamente difficile ed importante. E tu? Bello come il sole fumavi serenamente, e non ci giurerei,ma potresti anche aver fatto un mezzo “pisolo” con la sigaretta in bocca. Inevitabilmente pensai: “diventerai immortale”. Maera una previsione facile. Buon compleanno amico mio!».

E poi ancora Claudio Taffarel, campione del mondo con il Brasile e compagno ai tempi del Parma: «Grande Buffon, auguri per il compleanno. Dire lunga vita a te è scontato perchè sei fatto d’acciaio. Mi ricordo molto bene quando ero al Parma e dicevano: voi siete bravi ma guardate che dalle giovanili arriva un grosso portiere molto piuù bravo di voi. E’ arrivato. Complimenti per tutto ciò che hai fatto, continua a essere questa grande persona che sei, con salute e tante gioie davanti a te».

Marco Ballotta, che ha fatto la storia negli Anni 90, gli fa auguri con una richiesta: «Ciao Gigi, i miei migliori auguri. So che detieni tantissimi record, quello che ti manca lo detengo io: lascia qualcosa anche a noi comuni mortali». Il record è quello di giocatore più vecchio in Champions (43 anni e 253 giorni), a cui Buffon si sta avvicinando pericolosamente.

