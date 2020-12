BARCELLONA (Spagna) – “C redo che per noi sia un’iniezione di fiducia non indifferente perché alla fine venire qui con gli sfavori del pronostico e riuscire a ribaltare uno 0-2 credo sia un qualcosa di clamoroso, però io sono molto fatalista e penso che le cose non avvengano per caso. A Madrid ribaltammo il 3-0, poi prendemmo il 3-1 nel recupero. Oggi non è accaduto e mi dà grande soddisfazione. Credo nel Advertisements “. Gianluigi Buffon commenta ai microfoni di Sky Sport la vittoria della Juventus al Camp Nou contro il Barcellona con un netto 3-0, un successo che ai bianconeri è valso il primo posto nel Gruppo G di Champions League . “Non è una questione di stimoli – ha aggiunto Buffon -, è una questione di percorso nel quale ci sono alti e bassi. Inevitabilmente prima di trovare continuità devi passare da partite sotto tono ad altre esaltanti“.

Buffon: “La Juve deve trovare un’anima”

“Il nostro obiettivo dev’essere quello di trovare prima possibile un’anima. Ogni tanto riusciamo ad esprimerci al massimo della potenzialità e ogni tanto la perdiamo. Se riusciamo ad esprimerci al massimo delle potenzialità, le partite le vinciamo. Un confronto con l’anno scorso? Non è giusto fare paragoni, sarebbe ingeneroso per i ragazzi che sono andati via e per lo staff che c’era. Ogni stagione è a sé stante. C’è da trovare una nostra identità. La parola in campo è un aiuto a un compagno, può far bene e alla fine diventa contagioso. Se noi riusciamo a migliorare anche in quello superiamo un altro step“.