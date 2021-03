L’ex portiere bianconero parla di De Ligt, di Buffon e…

Quello che sta vivendo la squadra di Andrea Pirlo non è un periodo facile. Nel programma "Terzo Tempo", ai microfoni di Radio Bianconera, Stefano Tacconi è intervenuto per parlare proprio di queste difficoltà che si sono scontrare nella Juventus. Infatti l'ex portiere della Juventus e della Nazionale Italiana ha detto la sua in merito alla questione di De Ligt capitano. A spingere di più per dare la fascia al giovanissimo centrale di difesa sono i tifosi bianconeri, che vedono l'olandese sempre più l'uomo leader a cui affidare la squadra, in evidente difficoltà in questa stagione.

“Cosa significa essere capitani alla Juventus? È una responsabilità massima. Poi se riesci anche ad alzare un po’ di coppe è l’apoteosi. De Ligt scelta giusta per la fascia? Per essere capitano devi avere una certa personalità e penso che De Ligt ce l’abbia nonostante l’età giovanissima, da come gioca sembra uno di 40 anni. Penso possa essere una scelta importante per tutto il gruppo. Secondo me i compagni sarebbero felicissimi di vedere la fascia sul braccio di un giovane”, queste le parole di Tacconi.

Le sue considerazioni non si sono fermate qui, infatti ha detto la sua anche sul portiere juventino Szczesny: “È un portiere di alta qualità, ha dimostrato di essere forte. È un Nazionale polacco. Secondo me il portiere va come va la squadra, dipende dalle annate. Se la squadra va male, va male anche il portiere. Anche Handanovic è lì che sta tribolando da anni e forse quest’anno avrà la sua prima soddisfazione”. Per quanto riguarda invece Gigi Buffon: “Ognuno ha le sue esigenze e le sue ambizioni, è da tanti anni alla Juve e potrebbe essere d’aiuto anche in futuro. Se ha voglia e fisico per andare avanti è giusto che lo faccia. Io a 43-44 anni direi basta, ma deve deciderlo lui”.

