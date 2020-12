Moukoko, gol a 16 anni e 28 giorni

Nella ripresa la partita si accende e al 57′ passa in vantaggio l’Union Berlino, come al solito sugli sviluppi di un calcio da fermo. Tutto nasce da un calcio d’angolo battuto da Trimmel: perfetta sponda di Griesbeck, poi colpo di testa da distanza ravvicinata di Taiwo Awoniyi, al quarto gol in questo campionato, il secondo consecutivo. Trascorrono 3 minuti e il Borussia Dortmund trova il pareggio con la prima rete del camerunese Youssoufa Moukoko: il sinistro potentissimo sul primo palo non lascia scampo stavolta al portiere dell’Union. Al 78′ si portano di nuovo avanti i padroni di casa, ancora su calcio d’angolo: esecuzione di Teuchert, colpo di testa nell’angolino di Friedrich, che vale il 2-1 finale.