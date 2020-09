ROMA – Appena due giornate, ed arriva la prima brutta frenata del Borussia Dortmund. I gialloneri, indicati come i più credibili rivali della corazzata Bayern Monaco, cadono sul campo dell’Augsburg: finisce 2-0 (incornata di Uduokhai nel primo tempo, raddoppio di Caligiuri in contropiede), e padroni di casa che, per il momento, restano l’unica squadra a punteggio pieno.

Parità fra Bayer Leverkusen e Lipsia: si decide tutto fra il 14′ e il 20′, con un gran gol di Forsberg a portare avanti gli uomini di Nagelsmann e il pari di Demirbay con un violento sinistro da fuori. Stesso risultato fra Moenchengladbach e Union Berlino, con le reti di Thuram e Schlotterbeck (in entrambi i casi colpo di testa sugli sviluppi di un corner), Stoccarda a valanga a Mainz: padroni di casa in vantaggio con Quaison, poi gli ospiti la ribaltano fino al 4-1 finale. Il Mainz resta a 0 così come il Colonia, superato di misura dall’Arminia Bielefeld: decide la rete di Edmundsson al 78′.

Ancora un brutto ko per lo Schalke. Dopo l’umiliante sconfitta per 8-0 con il Bayern, la squadra di Gelsenkirchen è caduta in casa per 3-1 con il Werder, che invece riscatta così la pesante sconfitta per 1-4 con l’Hertha della scorsa settimana. La formazione di Kohfeldt sfrutta al meglio le palle inattive e per due volte, sempre con Fullkrug (22′ e 37′). Il 27enne attaccante tedesco firma poi la sua personale tripletta su rigore al 59′ mentre solo nel recupero, in dieci dopo l’espulsione di Kabak, lo Schalke trova il gol della bandiera con Uth.

RISULTATI 2^ GIORNATA

VENERDI’

Hertha Berlino – Eintracht Fr. 1-3

SABATO

Moenchengladbach – Union Berlino 1-1

Bayer Leverkusen – RB Lipsia 1-1

Mainz – Stoccarda 1-4

Augsburg – Borussia Dtm 2-0

Arminia Bielefeld – Colonia 1-0

Schalke – Werder Brema 1-3

DOMENICA

Hoffenheim – Bayern Monaco ore 15.30

Friburgo – Wolfsburg ore 18

CLASSIFICA: Augsburg 6 punti; Arminia, Eintracht, RB Lipsia 4; Bayern Monaco, Hertha, Borussia Dtm, Stoccarda, Hoffenheim, Friburgo e Werder Brema 3; Bayer Leverkusen 2; Moenchengladbach, Wolfsburg, Union Berlino 1; Mainz, Colonia, Schalke 04 0.



