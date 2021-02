BERLINO (Germania) – Il Bayern Monaco batte 1-0 l’Herta Berlino nell’anticipo della 20ª giornata di Bundesliga grazie al gol di Coman al 20′. Sotto la copiosa neve dell’ Olympiastadion la squadra di Flick ottiene la sua quinta vittoria consecutiva in campionato, e si presenterà al meglio all’appuntamento in Qatar col Mondiale per Club. Per i berlinesi continua il periodo-no e la zona retrocessione sembra sempre più concreta, nonostante gli obiettivi di

Advertisements

alta classifica di quest’estate. Per Pal Dardai, subentrato lo scorso 25 gennaio a Labbadia, seconda sconfitta in due gare.Il centrocampista ex Juve sostituisce all’81’ Ascacibar e prende anche il primo cartellino giallo della sua nuova esperienza in Bundesliga.