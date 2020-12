portarsi momentaneamente in vetta in solitaria. Punto importante per il Colonia che si mantiene fuori dalla zona playout.

Monchengladbach sconfitto dall’Hoffenheim

Sconfitta interna del Monchengladbach contro l’Hoffenheim. I padroni di casa passano in vantaggio grazie al calcio di rigore trasformato al 34′ da Stindl ma vengono ripresi dal gol di Kramaric al 75′. Quattro minuti dopo il Borussia resta anche in 10 a causa dell’espulsione di Thuram. Gli ospiti sfruttano alla grande la superiorità numerica siglando la rete del definitivo 2-1, all’86’, con Sessegnon. L’undici di Rose resta in ottava posizione mentre l’Hoffenheim sale in undicesima piazza.. Continua il momento negativo dello Schalke che perde la decima partita in stagione in Bundesliga e resta in ultima posizione. Lo scontro salvezza, infatti, viene vinto dal Bielefeld grazie alla rete di Klos al 53′. Il Werder Brema supera nel finale il Mainz grazie a una rete del neo entrato Dinkci.

