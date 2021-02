BERLINO (Germania) – Il Lipsia approfitta del passo falso del Bayern in casa dell’Eintracht, e si porta a -2 dalla capolista superando con facilità in trasferta l’Hertha Berlino. Termina 3-0 per gli uomini di Naglesmann che aprono al 28′ con Sabitzer per poi chiudere i conti nei 20′ finali con le firme di Mukiele prima e Orban poi. 11′ minuti per l’ex Roma Kluivert entrato in campo

Pari Leverkusen al 95′, ok l’Hoffenheim

Il Bayer Leverkusen non va oltre il risultato di 1-1 con l’Augsburg, sfida valida per la 22esima giornata di Bundesliga e perde terreno dalle prime quattro in classifica, salendo a quota 37 punti, -5 dalla coppia Wolfsburg-Eintracht Francoforte. Sono i padroni di casa a passare in vantaggio al ‘5 minuto di gioco con Niederlechnner, ma le ‘aspirine’ pareggiano i conti in pieno recupero grazie al gol del difensore del Burkina Faso Tapsoba. Dopo questo pareggio il Bayer sale a 37 punti, mentre l’Augsburg torna a centrare un risultato utile dopo tre sconfitte di fila. Per Schick e compagni nel prossimo turno ci sarà la sfida con il Friburgo di Vincenzo Grifo. Vittoria e soprasso per l’Hoffenheim sul Brema: 4-0 il risultato finale con le reti di Bebou e Baumgartner nel primo tempo e di Dabbur e Rutter nella ripresa.

