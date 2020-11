TORINO – Con la vittoria per 2 a 1 dell’Union Berlino sul Colonia è terminata l’ottava giornata di Bundesliga. Al Rhein Energie Stadion dopo il momentano pareggio di Skhiri, che aveva replicato ad Awoniyi, è ‎Kruse a siglare la vittoria per gli uomini di Fischer che centrano così il settimo risultato utile consecutivo. Nel pomeriggio è andata in scena la prima vittoria in campionato per il Mainz Advertisements 3-1 al Friburgo. Tripletta di Mateta nel primo tempo, gol di Petersen nella ripresa. Con questa vittoria il Mainz sale a 4 punti mentre il Friburgo resta a quota 6.

