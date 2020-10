GELSENKIRCHEN (GERMANIA) – Alla Veltins Arena finisce 1-1 tra lo Schalke 04 e lo Stoccarda nell’anticipo della 6^ giornata di Bundesliga. Padroni di casa sono i primi ad andare a segno alla mezz’ora del primo tempo, punizione dalla trequarti dello Stoccarda perfetta di Harit sul secondo palo con Malick Thiaw che in tuffo segna il gol del vantaggio. La gioia dello Schalke 04, che non vince da 5 turni, viene smorzata da un’ingenuità di Sane, fallo di mano netto in area con Nicolas Gonzalez che non sbaglia il rigore del pareggio al 54′. Lo Schalke non si

farà più pericoloso, difenderà fino alla fine il pareggio e, a momenti, rischia il colpaccio quando in una punizione battuta dentro l’area si crea il panico con Endo che a momenti beffa il suo portiere.

Shalke 04-Stoccarda 1-1: tabellino e statistiche

