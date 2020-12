BERLINO (Germania) – Piatek tira 4 volte in porta e fa due gol decisivi nel successo dell’Hertha Berlino per 3-1 nel derby contro l’Union in occasione della decima giornata della Bundesliga. Sono gli ospiti ad aprire le danze al 20′ del primo tempo gol di Awoniyi ma dopo 2 minuti arriva la fatale espulsione di Andrich che lascia in 10 l’Union. L’Hertha sfrutta il vantaggio nella ripresa,

pareggio die poi, tra il 73′ ed il 76′, ecco la doppietta dell’ex Milan con due tiri finiti entrambi nell’angolino destro del non impeccabile Luthe. Per l’Hertha vittoria importante sia per la classifica che per il morale visto che si tratta della prima gioia stagionale tra le mura dell’Olympiastadion. Per l’Union seconda sconfitta stagionale.