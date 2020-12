GLADBACH (Germania) – Brutto episodo per Marcus Thuram, figlio dell’ex difensore di Juve e Parma, Lilian Thuram, nella gara di Bundesliga persa Borussia Moenchengladbach contro l’Hoffenheim. L’attaccante francese ha reagito sputando ad un battibecco con l’avversario Posch, al minuto 79, ed è stato giustamente espulso, dopo l’intervento del Var, per questo gesto folle e ora rischia una lunga squalifica. Al termine del match è arrivato il post di scuse del

Advertisements

numero 10 del Gladbach su Instagram: “Oggi è successo qualcosa che non è nel mio carattere e non deve mai più accadere. Ho reagito a un avversario in modo sbagliato, ma è qualcosa che è accaduta in maniera accidentale non intenzionale. Chiedo scusa a tutti, a Stefan Posch, ai miei avversari, ai miei compagni di squadra, alla mia famiglia e a tutti quelli che hanno visto la mia reazione. Accetto tutte le conseguenze del mio gesto”.