Werder-Eintracht, i gol della partita

L’Eintracht passa in vantaggio al 9’ con un’incornata del Advertisements r André Silva, al diciannovesimo gol in campionato: l’ex punta portoghese del Milan infila il pallone all’incrocio dei pali, su perfetto cross di Kostic. Il Werder reagisce, non trovando il pareggio nel primo tempo: Sargent segna al 27’, ma l’arbitro Hartmann annulla per un chiaro fuorigioco. Al 33′ invece Rashica colpisce la traversa di sinistro con Trapp battuto. Al rientro dall’intervallo, al 47′, Gebre Selassie pareggia con un destro preciso: immediatamente il direttore di gara annulla per offside dello stesso ceco di origini etiopi poi, su indicazione del Var, convalida l’1-1 del Werder Brema. Gli arbitri sono protagonisti anche in occasione del raddoppio dei biancoverdi, realizzato al 62′ da Sargent, che si presenta davanti a Trapp e lo trafigge: l’attaccante statunitense è sul filo del fuorigioco e così Hartmann deve ancora consultare il Var prima di dare l’ok al 2-1. C’è tempo per un’altra rete annullata al Werder, grazie all’aiuto della tecnologia, stavolta per posizione irregolare di Schimd. I padroni di casa vincono comunque per 2-1 e incassano 3 punti fondamentali per allontanarsi dalla zona calda. L’Eintracht, quarto in Bundesliga a 42 punti, interrompe una serie di 11 gare di fila con almeno 2 gol segnati in campionato.

