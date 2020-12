TORINO – Oggi è un giorno di grande festa per i tifosi del Torino sparsi in tutto il mondo. Il club granata festeggia infatti i suoi 114 anni dalla fondazione. Il 3 dicembre del 1906, nella birreria Voigt di via Pietro Micca, i dirigenti della Torinese sancirono un’alleanza con un gruppo di dissidenti della Juve, guidati dallo svizzero Alfred Dick, dando così vità al Football Club Torino. Un club glorioso, che

negli anni ha rappresentato la massima espressione dal calcio in Italia e non solo. Dai padri ai figli si narra la storia del, quel gruppo straordinario che dominava l’Italia e il mondo che venne spazzato via il 4 maggio 1949 quando alle 17.03, quando l’aereo Fiat G.212, di ritorno da Lisbona, dove i granata avevano disputato una partita amichevole contro il Benfica, organizzata per aiutare il capitano della squadra lusitana Francisco Ferreira, in difficoltà economiche, si schiantò contro la basilica di Superga. E poi il quarto d’ora granata, quello spazio di tempo in cui tutto ciò che sembrava impossibile diventava fattibile e i sogni si trasformavano in realtà, i sette scudetti, le cadute e i trionfi. Buon compleanno Torino.