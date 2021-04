Striscione e palloncini

—

Il quartiere innanzitutto, quello in cui Daniel è nato ed è cresciuto, che lo ha coccolato da bambino e lo ha accompagnato nel sogno, purtroppo infranto, di diventare un calciatore. E poi i compagni di squadra ed anche i dirigenti. C’era il presidente del Torino Urbano Cairo, giunto appositamente a Roma per testimoniare il suo affetto a quel ragazzo che aveva indossato la maglia granata per cinque anni prima di far ritorno, un paio di mesi fa, nella squadra in cui aveva mosso i primi passi da calciatore e per la quale tifava fin da piccolo. Presente anche lo staff dirigenziale della Lazio, dal presidente Lotito al d.s. Tare, al club manager Peruzzi. Presente anche l’allenatore della Fiorentina Primavera ed ex giocatore della Roma Alberto Aquilani. Oltre alla Primavera biancoceleste al gran completo, c’erano anche molti giocatori della prima squadra: Correa, Leiva, Cataldi, Luic e Radu. Con loro il tecnico Simone Inzaghi. Sui banchi della Chiesa pure i giocatori della Primavera della Roma, molti dei quali amici personali di Guerini. “Quando a la sera s’addormiva er monno, Roma lo cullava in braccio ar sonno…Ciao Daniel”. Così con un enorme striscione lo hanno salutato i tanti tifosi laziali e gli amici presenti all’esterno della Chiesa. Dietro allo striscione una miriade di palloncini bianchi e celesti, i colori della Lazio, i colori cari a Guerini. Un altro striscione, questa volta firmato dai tifosi romanisti, recitava “Buon viaggio, Daniel”. Un mare di affetto per una giovane vita spezzata, tra il dolore di chi aveva avuto modo di conoscerlo ed apprezzarlo per le sue doti umane oltre che calcistiche e lo strazio dei genitori per il loro cucciolo volato via troppo presto.