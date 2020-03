TagsDinamo TvIl giocatore originario di Maddaloni racconta la trasferta di Burgos in BCL

Questa sera su Dinamo Tv il racconto di Stefano Gentile dell’ultima trasferta continentale della Dinamo Banco di Sardegna, impegnata martedì in Spagna per la sfida di ritorno del Round of 16 di Basketball Champions League. Il giocatore originario di Maddaloni dal ritiro in quarantena a Sassari dopo il rientro sull’isola le sensazioni e i timori della trasferta di Burgos in esclusiva per Dinamo Tv.

“State a casa, seguite le regole, seguite le indicazioni e non uscite _è il monito di SteGent_ dobbiamo fare tutti un sacrificio per il bene comune”

Guarda lo speciale su Dinamo Tv:

Stefano è stato recentemente ospite di Oltre la Dinamo, nuovo format ideato da Dinamo Tv in collaborazione con Isola Tv; ecco la puntata dedicata al numero 22 che si racconta a 360 gradi:

Sassari, 14 marzo 2020

Ufficio Comunicazione

Dinamo Banco di Sardegna