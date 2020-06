Da lunedì 15 giugno a domenica 9 agosto, verrà allestito un temporary store a Milano dedicato a tutti i cittadini appassionati di sport all’aria aperta

Due brand leader del settore, un obiettivo comune: dare agli appassionati di sport outdoor di Milano un punto di riferimento attraverso il quale lanciarsi verso nuove, entusiasmanti avventure dopo questi mesi di lockdown.

È con questo spirito che Burton e Crazy hanno deciso di unirsi e dar vita ad un Pop Up Store, attivo dal 15 giugno al 9 agosto 2020, in Via Luigi Galvani 27 a Milano.

Un’unica casa, all’interno della quale poter trovare tutto il necessario per una vacanza all’insegna dell’outdoor: abbigliamento ed accessori per le escursioni in montagna, a pieni, in sella o su pareti di roccia.

BURTON – ESSENTIALS

Il mantra di Jake Burton Carpenter era ‘divertiti il più possibile’. Nonostante gli eventi dell’ultimo anno, che hanno portato alla sua prematura scomparsa, il concept di Burton è rimasto caratterizzato dall’essenzialità del divertimento nella vita di tutti i giorni, in quanto ci dà l’energia positiva necessaria proprio per superare i momenti difficili.

Le collezioni Burton sono ideate e realizzate seguendo questa filosofia: aiutarti a divertirti vivendo la natura e la montagna, dotato di tutti i confort e di prodotti di qualità. Che sia una session ‘socialmente distanziata’ sulla tua montagna preferita o un’escursione con la tua famiglia o i tuoi amici, il divertimento dovrà essere sempre alla base di ogni tua giornata.

CRAZY – FAST & LIGHT

Nata nel 1989 da un’idea di Valeria Colturi, atleta di sci di fondo, Crazy si contraddistingue per aver dato vita, prima di altri brand, ad una linea di abbigliamento fatto per gli appassionati che vogliono muoversi con sicurezza e rapidità, con capi adatti e orientati alla performance senza inutili fronzoli. Nasce così il concetto di Fast & Light. Un mantra per il brand, che si ripropone dalla prima tuta da

sci alpinismo, realizzata a fine anni ’80, al primissimo completo da skyrunning creato un paio di anni dopo, fino a tutte le collezioni che ci hanno accompagnato negli ultimi 21 anni. Un perfetto mix di esperienza tecnica e sartoriale, per un brand nato da chi l’attività agonistica l’ha realmente praticata, e che negli anni ha saputo rinnovarsi e sviluppare nuovi materiali con i propri atleti di riferimento rimanendo sempre all’avanguardia e rappresentando un punto di riferimento nel settore dell’abbigliamento outdoor.

