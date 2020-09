AREZZO – Preoccupazione per Ciccio Graziani, ricoverato da alcuni giorni all’ospedale San Donato di Arezzo per le conseguenze di una caduta domestica avvenuta verso la fine della settimana scorsa. Graziani, 67 anni, attaccante del Torino scudettato nel ’76 e campione del mondo nell’82 con l’Italia di Bearzot, avrebbe riportato fratture alle costole nell’incidente che lo avrebbero costretto a trascorrere i primi giorni nel reparto di rianimazione per sviluppare accertamenti medici approfonditi. Da inizio settimana, poi, visto il miglioramento delle condizioni, è stato trasferito dalla rianimazione a un reparto di degenza ordinaria.

Del ricovero di Graziani si cominciava a parlare non solo ad Arezzo, la città dove il calciatore di origine laziale vive da decenni, ma anche in ambienti di tifosi del Torino.

Fonte www.repubblica.it

