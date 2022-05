CAGLIARI– Alessandro Agostini, allenatore del Cagliari ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconftitta contro l’Inter. “Non tira una bella aria. Oggi era una partita complicata contro una grande squadra. Dobbiamo ripartire dalle piccole cose positive. Non è chiusa, dobbiamo ripartire da qua e ricaricarci per la prossima. Ora bisogna ricaricarsi. La gente che era allo stadio è stata rispettata, oggi abbiamo messo tanto. Sapevamo fosse complicata, contro un avversario così poi ti rendi conto che è dura. Quando c’è poco tempo si può cambiare poco a livello tecnico-tattico. Si può lavorare a livello psicologico, far tornare tranquillità e spensieratezza. Io batterei più su quello”.