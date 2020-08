Diversi casi di positività al Covid tra i giocatori del Cagliari calcio. Al momento non si sa né chi siano né quanti siano: secondo indiscrezioni da 3 a 5. “Daremo i dati ufficiali solo quando arriveranno i risultati di tutti i tamponi”, dice all’Ansa il presidente Tommaso Giulini.

La squadra – 27 atleti – era stata convocata questo pomeriggio per la prima seduta ad Asseminello. Tutto rinviato. Ed è in forse anche la partenza per il ritiro di Aritzo prevista per domani.

Fonte www.repubblica.it

