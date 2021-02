L’Atalanta si aggrappa al suo fuoriclasse, Luis Muriel. È la carta vincente che Gasperini puntualmente gioca a partita in corso e che, ancora una volta, risulta decisiva. Il colombiano entra per gli ultimi 20′ per risolvere lo 0-0 contro il Cagliari, e ci riesce: super dribbling in mezzo a due e 0-1 al 90′ che dà alla Dea i tre punti per andare a 40, come Lazio e

Advertisements

Napoli, e che lasciaterzultimo a 15. Non sono mancate le polemiche nel finale per un rigore tolto dal Var ai rossoblù nel recupero. Vince anche lacontro la: Keita e l’infinito Quagliarella rendono inutile il pari momentaneo di Vlahovic. Ranieri sale a 30 in classifica, Prandelli rimane a 22 a +7 sulla zona retrocessione.