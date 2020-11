CAGLIARI – Giorno di approvazione del bilancio d’esercizio per il Cagliari, che sul proprio sito ufficiale ha annunciato anche un piccolo rimpasto nel Cda: lasciano il club rossoblù i dirigenti Stefano Filucchi (ex vicepresidente) e Massimo Delogu. Ecco il comunicato: “In data odierna l’assemblea dei soci del Cagliari Calcio ha approvato il bilancio d’esercizio al 30 giugno 2020. È stato inoltre rinnovato il Consiglio d’Amministrazione della Società: confermata la Presidenza onoraria di Advertisements Riva, l’organismo collegiale potrà ora contare in qualità di consiglieri su Mario Passetti, già Direttore Generale del Club e Alessandro Manunta, cagliaritano del quartiere storico di Stampace, classe 1972, imprenditore nell’ambito della formazione professionale e della consulenza aziendale.