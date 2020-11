TORINO – Niente da fare per il Cagliari, che torna con un 2-0 sul groppone dalla trasferta in casa della Juventus. Il tecnico rossoblù Eusebio Di Francesco, ai microfoni di DAZN, ha commentato così la gara: “ Avevamo preparato la partita in un certo modo, poi è ovvio che volevamo essere più alti e aggressivi, ma la loro qualità ha avuto la meglio. Non mi piace quando si molla Advertisements correre più degli avversari e lo abbiamo fatto solo a tratti. Sottil nel secondo tempo? Non dovevamo essere rinunciatari, ho tenuto tre attaccanti per questo”.

JUVE-CAGLIARI 2-0: LA CRONACA

L’allenatore del Cagliari, poi, mostra la sua obiettività: “Siamo stati un po’ timidi in alcune uscite, ma ripeto, la Juventus ha un palleggio importante e ci è stata superiore in questo senso. Qui ho visto squadre difendersi ad oltranza e questo non era il nostro intento. Nella ripresa la situazione è migliorata un po’ e ci siamo espressi meglio, ma se venivano fuori dalla nostra pressione loro si rendevano sempre pericolosi. Secondo me gli esterni dovevano uscire prima, era fondamentale accorciare velocemente e leggere in anticipo. Ci è mancata un po’ di qualità e abbiamo perso palla, ma ci erano superiori in tutto. Comunque ci abbiamo provato, senza aver avuto a disposizione pedine importanti, contro questa Juve le assenze si pagano” ha concluso Di Francesco.

