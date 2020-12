VERONA – Reduce dall’1-1 a Verona, l’allenatore del Cagliari Eusebio Di Francesco commenta in conferenza stampa la gara dei rossoblù: “In attacco abbiamo avuto tre o quattro chance per fare gol ma avevamo meno qualità rispetto al secondo tempo. Li abbiamo messi alle corde in pareccie occasioni, nonostante le tante assenze. I ragazzi mi hanno dato ottime risposte, nonostante un avvio deludente. Non esiste una squadra in cui gli attaccanti Advertisements . Le seconde linee danno garanzie, e i rossoblù possono essere abbastanza tranquilli da quel punto di vista: “Tranquilli non si è mai, ma sono soddisfatto della mentalità. Ma deve essere un punto di partenza e non d’arrivo. E’ un punto che prendo con gioia, anche se tre sarebbero stati meglio. Ma oggi ci può stare, il Verona ha messo in difficoltà molte squadre. Io e Juric ci siamo fatti i complimenti, è stata una partita giocata con intensità”.