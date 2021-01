CAGLIARI – Crisi nera per il Cagliari, sconfitto dal Milan. Una partita, quella persa 2-0 alla Sardegna Arena, che il tecnico rossoblù Eusebio Di Francesco ha commentato così ai microfoni di Sky Sport: “ Oltre ad aver finalizzato male è stato un peccato il secondo gol preso, era una palla leggibile e siamo scappati in ritardo. Peccato per il rigore che non ci hanno dato, poteva cambiare la partita, purtroppo quando Advertisements Ibrahimovic è determinante ed è stato furbo a prendersi il rigore, noi non siamo stati bravi nell’ultimo passaggio, ma oggi mancano i risultati e punti pesanti per la classifica. Che tipo di problema c’è? Non tecnico-tattico, ma psicologico. La mia risposta non scarica le mie responsabilità, ci sono varie componenti. Ad esempio il Milan ha portato a casa una partita anche non al meglio, sono un gruppo solido. E noi dobbiamo migliorare da questo punto vista”. Ancora Di Francesco: “Poco carattere? Duncan e Nainggolan possono darti tanto, ma sono stati utilizzati poco per 6 mesi e non hanno una condizione fisica ottimale. Duncan si vedeva che era arrugginito, Radja pian piano sta tornando in condizione e oggi ha retto per 90′, ma la lucidità è un’altra cosa. Mercato? Qualcosa deve migliorare a centrocampo, serve un play anche per il nostro 4-2-3-1″ ha concluso.