CAGLIARI – “Rigore? Non so se ci sia o meno, ma la prestazione va al di là del rigore, ed è stata davvero ottima“. Eusebio Di Francesco, tecnico del Cagliari, ha parlato così a Sky dopo la gara con lo Spezia: “Va dato merito all’avversario, lo Spezia è stato più bravo ad approcciare. Nella prima frazione abbiamo anche avuto ottime occasioni, mentre abbiamo disputato una straordinaria seconda parte di gara. Advertisements Pavoletti, anche perché aveva avuto sfortuna negli ultimi anni. Peccato per i due punti buttati via: la squadra meritava. Avremmo voluto dedicare una vittoria alla Sardegna in sofferenza, magari ci rifaremo alla prossima. Qui in Sardegna ho conosciuto tante persone splendide e la squadra ci teneva a far. bene. Anche con quattro attaccanti abbiamo avuto equilibrio. I gol presi pesano, non c’è solo la linea di difesa, ma anche il centrocampo. I difensori sono penalizzati perché sono gli ultimi a coprire, ma è tutta la squadra che dovrebbe lavorare meglio” .