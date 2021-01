Sulle differenze tra il suo vecchio Sassuolo e il Cagliari attuale: “Credo che siano due situazioni diverse, la mia attuale squadra è più pronta rispetto all’altra, per quanto riguarda il raggiungimento dei risultati”. Il club isolano ha dimostrato grande fiducia a Di Francesco, rinnovandogli il contratto: “E’ un grande orgoglio per me, speriamo che questo cambiamento porti con sè risultati importanti. È un grosso attestato di stima nei miei confronti, altri discorsi mi interessano poco. Guardiamo la classifica a partire da lunedì, sarà più utile. Questo rinnovo di contratto mi responsabilizza”. Sulla partita di domani: “Pesa questa, pesa la prossima. Il fatto di considerarla in maniera eccessiva non aiuta in questo momento, ma sappiamo quanto conti il suo peso specifico“. Le voci di mercato potrebbero influire sulla prestazione di alcuni elementi: “Il fatto che possa arrivare qualcuno è risaputo, così come il fatto che stiamo cercando qualcosa al centro del campo. C’è professionalità nei miei giocatori, ma è stato un gennaio difficile, per tanti motivi. Mancherà Nandez e ci sono giocatori in forse. Saranno indisponibili: Klavan, Ounas e Luvumbo, che potrebbe iniziare a giocare con la Primavera. Ci sarà invece Deiola, una nostra vecchia conoscenza. Ci sono anche altri elementi in dubbio, ma preferisco non dire in questo momento: i convocati li annuncerò dopo l’allenamento”.