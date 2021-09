Per un attimo avrà sperato davvero di poterla vincere, ma alla fine Walter Mazzarri può comunque ritenersi soddisfatto per il punto conquistato dal suo Cagliari in casa della Lazio alla prima con i sardi: “Faccio i complimenti ai ragazzi perché in tre giorni li ho bombardati ma in tutti i modi hanno cercato di fare quello che avevamo preparato in allenamento, poi siamo calati inevitabilmente dopo aver dato tutto nella prima frazione dove abbiamo concesso poco e creato tanto – ha detto il neo allenatore del Cagliari al termine della partita ai microfoni di Dazn -. Dispiace perché con le energie del primo tempo nella ripresa avremmo potuto chiudere la partita, ma comunque abbiamo avuto la forza di costruire azioni pericolose. La squadra si è aiutata dall’inizio alla fine, specie gli attaccanti che hanno avuto anche le energie di fare grandi cose in attacco“.