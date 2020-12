CAGLIARI – Il coronavirus ha giocato un altro tiro mancino al Cagliari, come annunciato dallo stesso club isolano: “Il Cagliari Calcio comunica che l’ultima serie di controlli effettuati ha evidenziato la positività al Covid-19 di Adam Ounas: il calciatore è stato prontamente isolato come stabilito dalle normative in vigore. Negativi gli altri tamponi ai quali è stato sottoposto il gruppo squadra, che prosegue l’isolamento domiciliare fiduciario: gli atleti, come previsto Advertisements Ounas è quindi il quinto rossoblù positivo dopo Godin, Nandez, Simeone e Pereiro.