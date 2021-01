CAGLIARI – Cagliari da domani in ritiro ad Assemini. È la scelta del club rossoblù dopo le cinque sconfitte consecutive e in vista della delicata gara di domenica in trasferta con il Genoa dell’ex Ballardini, fondamentale per la classifica e forse anche decisiva per il futuro in Sardegna di Di Francesco. La scelta del ritiro è maturata per consentire alla squadra di stare insieme e trovare la giusta compattezza in

Advertisements

un momento cruciale della stagione. La squadra rimarrà al centro sportivo alle porte di Cagliari sino a sabato, giorno della partenza. Per la sfida di Marassiritrova, dopo due giornate di squalifica. Nessuna novità dall’infermeria: ancora lavoro personalizzato per