Incrocio di Joao Pedro, Advertisements

Cagliari e Sampdoria regalano emozioni nel primo tempo solo al 6′ e al 38′, in mezzo il nulla. Il primo sussulto lo firma Joao Pedro che incorna sull’incrocio dei pali il cross di Ounas, il secondo invece Augello: il terzino blucerchiato dosa male il retropassaggio per Audero ed è costretto a stendere Nandez da ultimo uomo. L’arbitro lo ammonisce, poi il Var gli fa cambiare idea e anche colore del cartellino. Ranieri, rimasto in dieci, ridisegna la sua squadra con l’inserimento di Damsgaard per Ramirez e Candreva terzino destro.

Joao Pedro di rigore, Nandez raddoppia

La ripresa si apre con il rigore per il Cagliari: Joao Pedro salta Tonelli che fa ostruzione con corpo e gomito. Dal dischetto il brasiliano non sbaglia e fa 1-0, quinto gol per lui in sette giornate. Per la Samp si fa dura ora che è sotto di un gol e di un uomo, ma la squadra di Di Francesco non è cinica e spreca tanto in contropiede. Poi al 68′ Nandez non perdona: Simeone lo lancia in profondità e davanti ad Audero l’ex Boca non sbaglia. Il tris lo cala Sottil, ma il Var annulla per fuorigioco. Poco male, Di Francesco può comunque esultare.