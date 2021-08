Grande partite del Milan a San Siro che ha travolto il Cagliari con il risultato di 4-1. Il tecnico isolano Lorenzo Semplici commenta la prestazione dei suoi: “Il risultato ci penalizza troppo e a condannarci sono stati gli episodi. Sul terzo gol rossonero abbiamo fatto un errore importante e se avessimo invece tenuto il risultato in equilibrio ce la giocavamo fino alla fine. Ci siamo demoralizzati anche se la squadra ha tenuto bene il campo. Potevamo fare meglio ma diamo merito al Milan che è una grande squadra. Il risultato negativo dice che abbiamo fatto male ma io ho un’altra percezione della prova della mia squadra, che a San Siro ha perso per episodi che ci sono girati contro”

in

by

Corriere Quotidiano – Giornale nazionale di informazione online | Testata giornalistica n° 53 del 4/3/2015 registrata presso il Tribunale di Milano – N. Iscrizione al ROC: 25434 | Direzione e Redazione – info@corrierequotidiano.it | Tutti i diritti sono riservati | Concessionaria per la Pubblicità Pubbli1 – Direzione Pubblicità: Pubbli1 – Informativa Privacy – Informativa Cookies | Testata giornalistica iscritta al Registro Trasparenza del MISE e al Registro Europeo della Trasparenza al n. 512674425996-30 - Developed by Net pc solution - Adriano Giallongo

Accetto

Come indicato nella cookie policy, noi e alcuni partner selezionati nonché gli intermediari del mercato pubblicitario facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica), al fine di garantire le funzionalità tecniche, mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Privacy and Cookie Policy